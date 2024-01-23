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Украина: свобода слова в годы войны

Украина: свобода слова в годы войны
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Украина: свобода слова в годы войны

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Откуда вновь возникло прослушивание и запугивание журналистов? Как медиасообщество в Украине может противостоять давлению власти? Почему войной оправдывают вмешательство в деятельность СМИ? Гости Виталия Портникова – журналистка Татьяна Трощинская и медиаэксперт Наталья Лигачёва.

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