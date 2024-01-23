ИЛ-76 разбился в Белгородской области

По словам оборонного ведомства России, сбили самолет ИЛ-76 якобы украинские военные. ВСУ это не подтверждает. Был ли сбит ИЛ-76? Перевозил ли он пленных? Обсуждают Давид Шарп, Михаил Самусь, Илья Давлятчин, Юрий Федоров и Светлана Осипова в эфире "Лицом к событию". Ведущий - Артем Радыгин.