ИЛ-76 разбился в Белгородской области

По словам оборонного ведомства России, сбили самолет ИЛ-76 якобы украинские военные. ВСУ это не подтверждает. Был ли сбит ИЛ-76? Перевозил ли он пленных? Обсуждают Давид Шарп, Михаил Самусь, Илья Давлятчин, Юрий Федоров и Светлана Осипова в эфире "Лицом к событию". Ведущий - Артем Радыгин.
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