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Время Свободы

Щупал помидоры, нюхал базилик. Путин на Чукотке, Россия замерзает

Информационный дайджест "Время Свободы", 10 января

Лидеры государств НАТО все чаще заявляют о необходимости для стран альянса быть готовыми к российскому вторжению;

Арабские государства дали согласие участвовать в послевоенном восстановлении Газы;

Алексей Навальный впервые принял участие по видеосвязи в судебном заседании из своей новой колонии в Ямало-Ненецком округе;

Сертификат подлинности мощей святого Николая Чудотворца, подаренных РПЦ владельцем клуба "Мутабор", оказался поддельным;

Жители российских регионов, оставшиеся в морозы без теплоснабжения, жалуются Владимиру Путину.

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