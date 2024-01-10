Щупал помидоры, нюхал базилик. Путин на Чукотке, Россия замерзает

Лидеры государств НАТО все чаще заявляют о необходимости для стран альянса быть готовыми к российскому вторжению;

Арабские государства дали согласие участвовать в послевоенном восстановлении Газы;

Алексей Навальный впервые принял участие по видеосвязи в судебном заседании из своей новой колонии в Ямало-Ненецком округе;

Сертификат подлинности мощей святого Николая Чудотворца, подаренных РПЦ владельцем клуба "Мутабор", оказался поддельным;

Жители российских регионов, оставшиеся в морозы без теплоснабжения, жалуются Владимиру Путину.