Щупал помидоры, нюхал базилик. Путин на Чукотке, Россия замерзает

Лидеры государств НАТО все чаще заявляют о необходимости для стран альянса быть готовыми к российскому вторжению;
Арабские государства дали согласие участвовать в послевоенном восстановлении Газы;
Алексей Навальный впервые принял участие по видеосвязи в судебном заседании из своей новой колонии в Ямало-Ненецком округе;
Сертификат подлинности мощей святого Николая Чудотворца, подаренных РПЦ владельцем клуба "Мутабор", оказался поддельным;
Жители российских регионов, оставшиеся в морозы без теплоснабжения, жалуются Владимиру Путину.
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