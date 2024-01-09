"Он создавал мир свободы". К столетию Сергея Параджанова

Какие виды ракетных систем Россия может закупать у Северной Кореи и Ирана;
В США достигнут компромисс по поводу принятия федерального бюджета, судьба пакета военной помощи Украине по-прежнему неясна;
Гражданин Сербии Деян Берич, занимавшийся вербовкой сербов на войну в Украине, пожаловался Путину на издевательства над соотечественниками;
Австрия направила Германии запрос об экстрадиции гражданина Таджикистана, подозреваемого в подготовке терактов в Вене и в Кельне;
Евгении Беркович и Светлане Петрийчук вновь продлен арест по делу об оправдании терроризма;
В США к Луне запущен первый в истории частный коммерческий модуль;
Исполнилось 100 лет со дня рождения кинорежиссера Сергея Параджанова.
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