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Время Свободы

"Он создавал мир свободы". К столетию Сергея Параджанова

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 января

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Время Свободы - Темы дня 9.01.2024
by Радио Свобода

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Какие виды ракетных систем Россия может закупать у Северной Кореи и Ирана;

В США достигнут компромисс по поводу принятия федерального бюджета, судьба пакета военной помощи Украине по-прежнему неясна;

Гражданин Сербии Деян Берич, занимавшийся вербовкой сербов на войну в Украине, пожаловался Путину на издевательства над соотечественниками;

Австрия направила Германии запрос об экстрадиции гражданина Таджикистана, подозреваемого в подготовке терактов в Вене и в Кельне;

Евгении Беркович и Светлане Петрийчук вновь продлен арест по делу об оправдании терроризма;

В США к Луне запущен первый в истории частный коммерческий модуль;

Исполнилось 100 лет со дня рождения кинорежиссера Сергея Параджанова.

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