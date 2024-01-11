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Члены Совбеза ООН обвинили Россию в нарушении военного эмбарго КНДР

Обломки ракеты, использованной для ударов по Харькову. По украинским данным, это ракета северокорейского производства
Обломки ракеты, использованной для ударов по Харькову. По украинским данным, это ракета северокорейского производства

В среду семь стран-членов Совета Безопасности ООН выступили с заявлением, осудив закупку Россией северокорейских ракет и использование их для ударов по Украине. Они обвинили Россию в нарушении эмбарго на военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном, введенное Советом Безопасности.

"Постоянный член Совета Безопасности, сознательно нарушающий запрет, демонстрирует злоупотребление своим положением", - говорится в заявлении. Позднее, на заседании Совбеза заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд назвал "отвратительным" поведение России, нарушающей резолюции ООН и подрывающей глобальный режим нераспространения оружия. Представитель Южной Кореи в ООН заявил, что использование Россией северокорейских ракет для ударов по Украине позволяет Пхеньяну получить данные об их боевом применении и усовершенствовать ракеты, способные нести ядерные боеголовки. По данным южнокорейских экспертов, Россия использует в Украине тактические ракеты КН-23. Северная Корея заявляла о том, что они могут нести ядерную боеголовку.

Российский посол в ООН Василий Небензя оценил заявление семерки членов Совета Безопасности, среди которых три постоянных члена Совбеза США, Великобритания и Франция, как пример антироссийской пропаганды. "США, судя по всему, распространяют неверную информацию, не заботясь об ее предварительной проверке", - заявил Небензя. Информационное агентство Reuters отмечает, что представитель РФ в ООН однозначно не отверг факта применения Россией северокорейских ракет в Украине.

На прошлой неделе Белый дом заявил о поставках Северной Кореей России тактических ракетных комплексов и баллистических ракет, которые использовались для обстрелов украинских городов в конце декабря и начале января.

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