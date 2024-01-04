Россия могла закупить тактические ракетные комплексы у Северной Кореи

Россия могла закупить в Северной Корее баллистические ракеты и пусковые установки для них. Москва усилила попытки получить такое оружие у Ирана. Об этом со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, КНДР уже начала поставки российским военным. О каких именно системах может идти речь — в публикации не говорится. В ноябре южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщало со ссылкой на высокопоставленного представителя Комитета начальников штабов, что Пхеньян мог поставить Москве тактические ракеты малой дальности.

На вооружении Северной Кореи стоят копии советских ракетных комплексов Р-17. В последней модификации они называются "Хвасон-6", предполагаемая дальность действия оценивается западными экспертами в диапазоне 500 — 1300 километров.

Пхеньян демонстрировал на парадах ракетные комплексы, известные под западным обозначением КН-23, схожие с российскими комплексами "Искандер", с предполагаемой дальностью действия около 700 километров. В 2019 году испытания проходили ракеты КН-25, предполагаемым радиусом действия 380 километров.

Как пишет The Wall Street Journal, Москва пытается получить от Ирана тактические ракетные комплексы "Абабиль", заявленной дальностью действия 86 километров. Ранее западные СМИ сообщали о попытках Кремля закупить иранские ракеты "Зульфикар" дальностью до 700 километров и "Фатех-110" с радиусом около 300 километров. Неназванный американский чиновник сообщил газете, что США обеспокоены продвижением Москвы в переговорах по закупкам в Иране.