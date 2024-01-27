Заговор в гаражном кооперативе. Артемий Троицкий – о реверберации
В 311-м выпуске подкаста "Музыка на Свободе" речь пойдёт о серии компиляций The Reverb Conspiracy, которую уже несколько лет продолжает вести лейбл Fuzz Club
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