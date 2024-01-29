Новые элиты Путина и борьба с мировым гегемоном

О предвыборной кампании теперь уже зарегистрированного кандидатом в президенты Владимира Путина мы по-прежнему можем судить лишь по его недавним публичным заявлениям.
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