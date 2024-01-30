Договорится ли Киев с Будапештом и Братиславой?

Удастся ли Киеву договориться с Будапештом и Братиславой? Каких сюрпризов от лидеров Венгрии и Словакии следует ожидать Украине? Как будет реагировать Евросоюз на блокирование своих инициатив лоббистами Кремля? Собеседники Виталия Портникова – политологи Евгений Магда и Григорий Месежников.