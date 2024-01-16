Стражи исламской революции нанесли удары по объекту израильской разведки

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о проведённом рейде на израильский "штаб шпионажа", находящийся в автономном Курдском регионе на севере Ирака. Об этом сообщило поздно вечером в понедельник агентство Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.

"Баллистические ракеты были запущены для уничтожения шпионских центров и скоплений анти-иранских террористических групп", говорится в заявлении Революционной гвардии, в котором называется израильская разведслужбы Моссад.

В дополнение к ударам по целям близ Эрбиля, фактической столицы иракского Курдистана, командование Корпуса стражей заявило о нанесении ударов по формированиям террористических организаций, включая "Исламское государство" (ИГ) — международную террористическую организацию, остатки которой продолжают действовать в Сирии.

Раскаты взрывов иранских ударов были слышны в 40 километрах северо-восточнее Эрбиля, отмечает Reuters, ссылаясь на несколько источников, среди которых и консульское представительство США в пригороде Эрбиля

Как сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей американских миссий в Курдском автономном районе, объекты США не получили повреждений.

При ударах по Эрбилю погибли четверо гражданских, шестеро получили ранения, сообщил совет безопасности курдского правительства, назвавший нанесение ударов "преступлением".

При попадании иранской ракеты в жилой дом в Эрбиле погиб крупнейший курдский предприниматель, мультимиллионер Пешро Дизайи, занимающийся строительными проектами Курдистане. Погибли и несколько членов его семьи.