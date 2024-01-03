Взрывы произошли на кладбище в Иране, более 70 погибших

В Иране, в городе Керман, в среду произошли взрывы на городском кладбище, у мемориала погибшему генералу Корпуса стражей исламской революции Касему Сулеймани. Иранские государственные СМИ сообщали о наличии жертв и множестве пострадавших. Позже представитель экстренных служб заявил, что число погибших возросло до 73, ранены не менее 170 человек.

Агентство Noornews уточнило, что взрывов было как минимум два, они произошли на дороге, ведущей к мемориалу. На кладбище в этот день проходила памятная церемония, посвящённая четырёхлетию со дня смерти Сулеймани. В ней принимало участие несколько сотен человек.

Местные власти заявили, что квалифицируют произошедшее как теракт.