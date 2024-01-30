Страшный сон Путина: кандидат №1 и кандидат №2

Владимир Путин встретился с доверенными лицами. Борис Надеждин сдал собранные подписи в Центризбирком. А накануне по всей России сбоил интернет. Обсуждают Роман Удот, Александр Исавнин, Иван Преображенсикий и Фёдор Крашенинников.