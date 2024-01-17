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Время Свободы

За развод – в зону "СВО". Новая инициатива депутата Милонова

Информационный дайджест "Время Свободы", 17 января

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Время Свободы - Темы дня 17.01.2023
by Радио Свобода

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В Башкортостане после вынесения обвинительного приговора общественному активисту Фаилю Алсынову произошли массовые беспорядки;

Алексей Навальный объяснил, почему 3 года назад вернулся в Россию после лечения от отравления ядом "Новичок";

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе вновь выступил против замораживания вооруженного конфликта в Украине;

Министр обороны Беларуси сообщил о включении в военную доктрину страны пункта о применении ядерного оружия;

Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых первичных выборах кандидатов в президенты США, прошедших в штате Айова;

Депутат Милонов предлагает штрафовать разведенных или отправлять их в зону "СВО".

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