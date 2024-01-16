Детектор лжи для философа. Институт философии РАН обвинили в русофобии

Владимир Зеленский призывает страны Запада продолжать помогать Украине;

В Башкортостане прошли массовые акции в поддержку защитника горы Куштау Фаиля Алсынова;

Вдова философа Александра Зиновьева Ольга Зиновьева объявила Институт философии РАН "рассадником русофобии";

Расследование соратников Навального о том, как обогащается старшая дочь Путина;

Что стоит за заявлением Ильхама Алиева о том, что в советские времена Армения получала территориальные подарки за счет Азербайджана;

В Тюменской области обиделись на слова Дмитрия Пескова о производимом там внедорожнике "Хищник".