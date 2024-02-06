Евросоюз помогает Украине

Когда Украина сможет стать членом Евросоюза? Как в ЕС оценивают усилия украинской власти по борьбе с коррупцией и проведению необходимых реформ? Гости Виталия Портникова – депутат Верховной рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.
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