Евросоюз помогает Украине

Когда Украина сможет стать членом Евросоюза? Как в ЕС оценивают усилия украинской власти по борьбе с коррупцией и проведению необходимых реформ? Гости Виталия Портникова – депутат Верховной рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.