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Евросоюз помогает Украине

Евросоюз помогает Украине
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Евросоюз помогает Украине

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Когда Украина сможет стать членом Евросоюза? Как в ЕС оценивают усилия украинской власти по борьбе с коррупцией и проведению необходимых реформ? Гости Виталия Портникова – депутат Верховной рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

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