Посадим, лишим, отберем. Луговой о законе о конфискации за "фейки"

В Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76, предположительно перевозивший украинских военнопленных;

В Ленинградской области после атак беспилотников развернуты ЗРК С-300;

В Беларуси – массовые облавы на бывших политзаключенных и родственников тех, кто отбывает сроки по политическим мотивам;

Государственная дума России приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за "фейки" об армии;

Джо Байден и Дональд Трамп одержали победы на первичных партийных выборах демократов и республиканцев в штате Нью-Гэмпшир;

Умер легендарный российский театральный педагог Валерий Галендеев.