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Время Свободы

Посадим, лишим, отберем. Луговой о законе о конфискации за "фейки"

Информационный дайджест "Время Свободы", 24 января

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Время Свободы - Темы дня 24.01.2024
by Радио Свобода

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В Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76, предположительно перевозивший украинских военнопленных;

В Ленинградской области после атак беспилотников развернуты ЗРК С-300;

В Беларуси – массовые облавы на бывших политзаключенных и родственников тех, кто отбывает сроки по политическим мотивам;

Государственная дума России приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за "фейки" об армии;

Джо Байден и Дональд Трамп одержали победы на первичных партийных выборах демократов и республиканцев в штате Нью-Гэмпшир;

Умер легендарный российский театральный педагог Валерий Галендеев.

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