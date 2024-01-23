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Время Свободы

Фейки и отсутствие логики. Выступление Лаврова в Совбезе ООН

Информационный дайджест "Время Свободы", 23 января

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Время Свободы - Темы дня 23.01.2024
by Радио Свобода

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Россия вновь подвергла Украину массированному ракетному обстрелу, убиты не менее пяти мирных жителей;

Несколько стран-участниц Совета Безопасности ООН осудили закупку Россией оружия у Ирана и КНДР вопреки санкциям ООН;

Министры иностранных дел стран Европейского союза обсудили угрозу, исходящую от России;

Для чего Владимир Зеленский издал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации";

США призывают Израиль урегулировать конфликт на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств;

В России будет принят закон о конфискации имущества за «фейки» об армии и «дискредитацию» власти;

Данные об инфляции в России за 2023 год;

Патриарх РПЦ Кирилл выступил в Совете Федерации России.

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