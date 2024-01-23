Фейки и отсутствие логики. Выступление Лаврова в Совбезе ООН

Россия вновь подвергла Украину массированному ракетному обстрелу, убиты не менее пяти мирных жителей;
Несколько стран-участниц Совета Безопасности ООН осудили закупку Россией оружия у Ирана и КНДР вопреки санкциям ООН;
Министры иностранных дел стран Европейского союза обсудили угрозу, исходящую от России;
Для чего Владимир Зеленский издал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации";
США призывают Израиль урегулировать конфликт на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств;
В России будет принят закон о конфискации имущества за «фейки» об армии и «дискредитацию» власти;
Данные об инфляции в России за 2023 год;
Патриарх РПЦ Кирилл выступил в Совете Федерации России.
Форум