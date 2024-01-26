Подтверждена гибель более 43 тысяч российских военных в Украине

Журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" совместно с командой волонтёров установили имена 43014 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

Имена погибших установлены по открытым источника: сообщениям чиновников и СМИ, публикациям близких родственников погибших в соцсетях и информации с кладбищ. Реальное число потерь российской стороны, по самым осторожным оценкам авторов исследования, по меньшей мере в два раза больше.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, несмотря на отсутствие значимых изменений на линии фронта, российская сторона продолжает нести большие потери. Только за последние две недели журналисты подтвердили гибель 1283 военных — это превышает средние показатели 2022 года (300 подтвержденных погибших в неделю) и сопоставимо с показателями зимы 2023 года (600-800 подтвержденных погибших за неделю), когда российские силы пытались атаковать сразу в нескольких районах Донецкой области.

Основная нагрузка на передовой по-прежнему лежит на мобилизованных, добровольцах (в том числе тех, кто сейчас подписывает контракты с ЧВК "Редут") и завербованных из колоний заключенных. То есть на тех, кто попал в армию уже после начала войны. На них же приходится почти половина всех боевых потерь, говорится в публикации.

Из 5 169 мобилизованных, чья смерть была подтверждена публикациями в России, 4 130 человек, то есть 80%, погибли за последние 12 месяцев, , отмечают журналисты. При этом реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября 2022 года, не указывается их статус.

Чтобы восполнить потери на фронте, в России продолжают активно вербовать заключенных. Причем всех, кто подписывает контракт с сентября, обязывают служить уже не шесть месяцев, как раньше, а до конца войны.

На 26 января Би-би-си и "Медиазоне» удалось установить имена 8 062 заключенных, которые погибли на территории Украины, воюя в составе российских подразделений.

С начала вторжения известно о гибели 3 079 офицеров. 800 из них были в звании от майора и выше, отмечают авторы публикации.