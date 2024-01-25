Би-би-си: воюющие заключённые больше не получают помилование

Уехавшие воевать против Украины российские заключённые вместо помилования от президента Владимира Путина получают теперь условное освобождение, а служить им предстоит до конца войны. Об этом говорится в расследовании Русской службы Би-би-си.

Вербовать заключённых из российских колоний летом 2022 года начал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. С февраля 2023 года отправкой заключённых на фронт занимается Минобороны России. Завербованным заключенным вначале обещали деньги и помилование через полгода участия в боевых действиях.

В середине 2023 года Путин подтвердил, что помиловал вернувшихся с войны в Украине заключенных. Среди помилованных были осужденные за убийства и другие тяжкие преступления.

Журналисты Би-би-си из сообщений родственников заключенных и рассказов самих участников войны узнали, что завербованные из колоний теперь заключают контракты с Минобороны России на один год, а не на шесть месяцев как было раньше. Контракт с ведомством продлевается автоматически.

Кроме того, осуждённые уже не получают помилование от Путина и воюют в статусе условно освобожденных. Норма об этом, напоминает издание, появилась совсем недавно в законе. Это не условно-досрочное освобождение, так как для его получения нужно решение суда. Для условного освобождения достаточно решения колонии или военкомата, где заключённые подписывают контракт. Участие президента в этом процессе также не требуется, уточняют авторы публикации.

Полное освобождение и погашение судимости заключенные смогут получить только в случае вручения госнаграды или увольнения по причине окончания войны, потери здоровья или достижения предельного возраста.

Журналисты изучили сообщения родственников бойцов "Шторм Z" в чатах и пришли к выводу, что набор спецроты заключённых прекратился ещё в августе прошлого года. С сентября заключённых записывают в подразделения "Шторм V".

По данным, которые Би-би-си анализирует вместе с "Медиазоной" и командой волонтёров, по состоянию на 23 января на войне против Украины погибли более восьми тысяч заключённых. Больше тысячи из них воевали в отрядах "Шторм Z" или "Шторм V".

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