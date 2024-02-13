Война после отставки Залужного

Каковы причины отставки генерала Валерия Залужного? Как перестановки в руководстве ВСУ отразятся на ситуации на фронте? Гости Виталия Портникова – депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев и военный эксперт, сотрудник Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.