Война после отставки Залужного

Каковы причины отставки генерала Валерия Залужного? Как перестановки в руководстве ВСУ отразятся на ситуации на фронте? Гости Виталия Портникова – депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев и военный эксперт, сотрудник Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
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