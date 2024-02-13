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Война после отставки Залужного

Война после отставки Залужного
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Война после отставки Залужного

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Каковы причины отставки генерала Валерия Залужного? Как перестановки в руководстве ВСУ отразятся на ситуации на фронте? Гости Виталия Портникова – депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев и военный эксперт, сотрудник Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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