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Время Свободы: "Все понимали бессмысленность этой войны". 35-летие вывода войск из Афганистана

Время Свободы: "Все понимали бессмысленность этой войны". 35-летие вывода войск из Афганистана
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Время Свободы: "Все понимали бессмысленность этой войны". 35-летие вывода войск из Афганистана

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Годовщина вывода войск из Афганистана***Обстрелы в Украине и России***Судьба "Цезаря Куникова"***Заявления об угрозе нацбезопасности США***Путин об интервью Карлсону***Иски Надеждина отклонены***Программа Даванкова***Дело Удальцова***МВД России ищет политиков стран Балтии***Протесты фермеров Польши

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