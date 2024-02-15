Время Свободы: "Все понимали бессмысленность этой войны". 35-летие вывода войск из Афганистана
Годовщина вывода войск из Афганистана***Обстрелы в Украине и России***Судьба "Цезаря Куникова"***Заявления об угрозе нацбезопасности США***Путин об интервью Карлсону***Иски Надеждина отклонены***Программа Даванкова***Дело Удальцова***МВД России ищет политиков стран Балтии***Протесты фермеров Польши
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Время Свободы: Руины как в Мариуполе. Удержат ли ВСУ Авдеевку