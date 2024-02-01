Минобороны России объявило об 11 сбитых беспилотниках

Ночью и утром в четверг в Белгородской, Курской и Воронежской областях были сбиты не менее 11 беспилотников, утверждает министерство обороны России.

По данным ведомства, восемь дронов были уничтожены над территорией Белгородской области, два – над Воронежской и один — над Курской областью.

О последствиях атак в сообщениях Минобороны России ничего не говорится.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после ночной атаки сообщал, что, по предварительной информации, никто не пострадал. По его словам, две воздушные цели были сбиты на подлёте к городу Строитель. Власти других регионов информацию об атаках беспилотников пока не комментировали.

Вечером 31 января, как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, два беспилотника сбили в Нижегородской области. Они упали в лесу недалеко от трассы, соединяющей село Чернуху и село Старые Ключищи. Как отмечает "Коммерсантъ", недалеко от места падения дронов находятся нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", а также нефтехимические заводы "РусВинил" и "Сибур-Кстово". Город Кстово является одним из центров нефтепереработки в России. Он находится на расстоянии около 800 километров от ближайшей точки на территории Украины, подконтрольной ВСУ.

Накануне сбитый над Санкт-Петербургом беспилотник упал на территории завода "Невский мазут". В январе предположительно украинские беспилотники нанесли два удара по целям на берегу Финского залива: нефтебазе в границах Петербурга и порту Усть-Луга. До них от границы Украины — около 900 километров.

Украинские военные как правило официально не комментируют атаки по целям в России, хотя источники в украинских спецслужбах неоднократно утверждали, что их совершает Украина.

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