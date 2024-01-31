Над Петербургом и Псковской областью сбиты беспилотники

Ночью в среду на подлёте к Санкт-Петербургу был сбит беспилотник. Об этом сообщают "Фонтанка" и "Мэш на Мойке". По информации изданий, дрон был сбит , когда пролетал над районом Колпино. Сбивали БПЛА с помощью комплекса ПВО С-400, утверждает "Фонтанка".

Ранее это же издание сообщило, что жители нескольких районов города слышали ночью звуки взрывов. Они также попали на видеозаписи, опубликованные рядом петербургских телеграм-каналов.

Сбитый беспилотник упал на территорию завода "Невский мазут" в Петербурге, повредив несколько цистерн, утверждает "Мэш". По предварительным данным, цистерны были пустые, возникший пожар быстро потушили. Пострадавших нет. По данным "Фонтанки", обломками упавшего беспилотника повреждены автомобили, припаркованные на территории "Невского мазута".

Аэропорт Пулково закрывали на почти на три часа.

Утром в среду власти Санкт-Петербурга сообщили РБК об инциденте в "зоне слива мазута" на промышленной площадке в городе



Российское Минобороны пока не комментировало информацию о новой атаке беспилотника на Петербург.

Ещё один беспилотник самолётного типа был сбит в ночь на среду над Псковской областью , утверждают в российском Министерстве обороны. В ведомстве обвинили в атаке украинских военных. Других подробностей в пресс-релизе не приводится.

Это не первая атака беспилотников на Псковскую область, которая находится примерно в 500 километрах от северной границы Украины. В ночь на 30 августа 2023 года в результате атаки на военный аэродром в Пскове были повреждены несколько самолётов.

В январе предположительно украинские беспилотники нанесли два удара по целям на берегу Финского залива: нефтебазе в границах Петербурга и порту Усть-Луга. До них от границы Украины — около 900 километров.