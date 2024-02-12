Министр обороны США Ллойд Остин вновь доставлен в госпиталь

Министр обороны США Ллойд Остин вновь госпитализирован в связи "с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем". Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, вчера днём Остин был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Об этом доложено заместителю министра обороны и председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, а также Белому дому и Конгрессу. На время госпитализации глава Пентагона предал обязанности своему заместителю Кэтлин Хикс, добавил Райдер. Как долго Остин пробудет в больнице пока неясно.

Предполагалось, что 13 февраля министр обороны США вылетит в Брюссель, чтобы провести очередную встречу союзников Украины в формате "Рамштайн". После этого Остин должен был принять участие во встрече министров обороны стран НАТО.

Прошлый раз министр обороны Ллойд Остин, болеющий, как стало теперь известно, раком простаты, был госпитализирован в новогоднюю ночь в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Этот факт Пентагон скрывал от общественности, Белого дома и Конгресса до 5 января.

Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, находившаяся в новогодние дни в отпуске в Пуэрто-Рико, также не была полностью проинформирована о происходящем, пока на неё не было возложено частичное исполнение некоторых обязанностей министра.

В связи с этим происшествием Белый дом начал проверку протоколов кабинета министров по делегированию полномочий.

Сам Остин позже извинился за то, что не поставил в известность Белый дом о госпитализации.