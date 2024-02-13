Не знал, что любовь может быть жестокой. Киркоров спел в Донбассе

В Харькове прошли похороны семьи, погибшей при российском ударе по нефтебазе в ночь на 10 февраля;

В Авдеевку перебрасываются новые подразделения ВСУ;

Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко стали заместителями нового главкома ВСУ Александра Сырского;

Главное управление разведки Украины заявляет, что использование российскими войсками спутниковой системы Starlink носит уже системный характер;

Евгения Кара-Мурза предлагает демократическим странам вместе бороться за освобождение заложников тоталитарных и авторитарных режимов;

Ужесточен приговор социологу Борису Кагарлицкому по обвинению в оправдании терроризма – вместо штрафа ему назначены пять лет колонии;

В Калининграде прошли пикеты в поддержку Иммануила Канта;

Филипп Киркоров посетил оккупированную Горловку.