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Навальная против Путина, Путин против НАТО

Навальная против Путина, Путин против НАТО
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Навальная против Путина, Путин против НАТО

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Алексея Навального похоронят в Москве 1 марта. Вдова погибшего оппозиционного политика Юлия Навальная выступила в Европарламенте и призвала бороться с режимом не только санкциями. Обсуждают Фёдор Крашенинников, Марк Фейгин.

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