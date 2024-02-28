Навальная против Путина, Путин против НАТО

Алексея Навального похоронят в Москве 1 марта. Вдова погибшего оппозиционного политика Юлия Навальная выступила в Европарламенте и призвала бороться с режимом не только санкциями. Обсуждают Фёдор Крашенинников, Марк Фейгин.
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