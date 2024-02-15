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Время Свободы

Путин предпочитает Джо Байдена. Дональд Трамп обижен

Информационный дайджест "Время Свободы", 15 февраля

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Время Свободы - Темы дня 15.02.2024.MP3
by Радио Свобода

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Тридцатипятилетие вывода советских войск из Афганистана;

Не менее шести мирных жителей погибли в результате российского обстрела Харьковской области и Херсона. В Белгороде при ударе по торговому центру убиты шесть человек;

Эксперт об уничтожении БДК «Цезарь Куников»;

О какой угрозе национальной безопасности США говорил глава комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса Майк Тернер;

Владимир Путин сказал, что предпочел бы видеть Джо Байдена в кресле президента США, Дональд Трамп явно обиделся;

Верховный суд России отклонил первые два иска Бориса Надеждина, оспаривающего отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты;

Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков представил свою предвыборную программу;

В России объявлены в розыск десятки чиновников и политиков из стран Балтии;

Польские фермеры продолжают акции протеста против ввоза в ЕС украинского зерна.

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