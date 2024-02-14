Умер дважды в один день. ВСУ потопили БДК "Цезарь Куников"

Гибель мирных жителей при ударе по городу Селидово в Донецкой области;

Российские войска, предположительно, применили при обстреле Украины гиперзвуковые ракеты типа "Циркон";

Командование ВСУ заявляет об уничтожении большого десантного корабля Черноморского флота России "Цезарь Куников";

Украина успешно применяет систему РЭБ "Покрова" собственного производства;

Россия отрицает сообщения о желании Владимира Путина заморозить конфликт в Украине;

Сенат США принял законопроект об оказании военной помощи Украине, одобрение законопроекта Палатой представителей пока маловероятно;

Джо Байден резко раскритиковал слова Дональда Трампа о том, что США могут не защитить союзников по НАТО;

Грузия занимает первое место среди стран, чьи граждане объявлены в России в розыск за помощь Украине;

Александр Лукашенко видит опасность в желании молодежи носить одежду западных брендов.