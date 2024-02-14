Умер дважды в один день. ВСУ потопили БДК "Цезарь Куников"

Гибель мирных жителей при ударе по городу Селидово в Донецкой области;
Российские войска, предположительно, применили при обстреле Украины гиперзвуковые ракеты типа "Циркон";
Командование ВСУ заявляет об уничтожении большого десантного корабля Черноморского флота России "Цезарь Куников";
Украина успешно применяет систему РЭБ "Покрова" собственного производства;
Россия отрицает сообщения о желании Владимира Путина заморозить конфликт в Украине;
Сенат США принял законопроект об оказании военной помощи Украине, одобрение законопроекта Палатой представителей пока маловероятно;
Джо Байден резко раскритиковал слова Дональда Трампа о том, что США могут не защитить союзников по НАТО;
Грузия занимает первое место среди стран, чьи граждане объявлены в России в розыск за помощь Украине;
Александр Лукашенко видит опасность в желании молодежи носить одежду западных брендов.
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