Самый политизированный фестиваль. Открылся "Берлинале-2024"

По сообщению ФСИН России, Алексей Навальный скоропостижно скончался в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе;

Число погибших в результате ракетного обстрела Белгорода 15 февраля увеличилось до семи человек;

Российские и западные источники сообщают о скором взятии города Авдеевка в Донбассе армией России, представители ВСУ заявляют, что пока в состоянии оборонять город;

Суд в Москве приступил к повторному рассмотрению дела правозащитника Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российской армии;

Представитель американской администрации подтвердил наличие потенциальной угрозы безопасности США, связанной с российской космической программой;

Конституционный суд Латвии признал соответствующей Конституции норму, обязывающую постоянно живущих в стране граждан России сдать экзамен по латышскому языку;

В Берлине открылся Международный кинофестиваль.