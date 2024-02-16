Самый политизированный фестиваль. Открылся "Берлинале-2024"

По сообщению ФСИН России, Алексей Навальный скоропостижно скончался в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе;
Число погибших в результате ракетного обстрела Белгорода 15 февраля увеличилось до семи человек;
Российские и западные источники сообщают о скором взятии города Авдеевка в Донбассе армией России, представители ВСУ заявляют, что пока в состоянии оборонять город;
Суд в Москве приступил к повторному рассмотрению дела правозащитника Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российской армии;
Представитель американской администрации подтвердил наличие потенциальной угрозы безопасности США, связанной с российской космической программой;
Конституционный суд Латвии признал соответствующей Конституции норму, обязывающую постоянно живущих в стране граждан России сдать экзамен по латышскому языку;
В Берлине открылся Международный кинофестиваль.
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