Кремль дестабилизирует Молдову

Как Москва может отреагировать на обращение Приднестровья и Гагаузии? Возможна ли российская аннексия Приднестровья? Какую роль в планах Кремля может играть российский военный контингент на левом берегу Днестра? Гости Виталия Портникова – политологи Сергей Герасимчук и Владислав Кульминский.