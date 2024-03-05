Кремль дестабилизирует Молдову

Как Москва может отреагировать на обращение Приднестровья и Гагаузии? Возможна ли российская аннексия Приднестровья? Какую роль в планах Кремля может играть российский военный контингент на левом берегу Днестра? Гости Виталия Портникова – политологи Сергей Герасимчук и Владислав Кульминский.
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