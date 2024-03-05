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Кремль дестабилизирует Молдову

Кремль дестабилизирует Молдову
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Кремль дестабилизирует Молдову

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Как Москва может отреагировать на обращение Приднестровья и Гагаузии? Возможна ли российская аннексия Приднестровья? Какую роль в планах Кремля может играть российский военный контингент на левом берегу Днестра? Гости Виталия Портникова – политологи Сергей Герасимчук и Владислав Кульминский.

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