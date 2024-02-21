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Время Свободы

"Наступать всегда легче". Потери ВСУ при выходе из Авдеевки

Информационный дайджест "Время Свободы", 21 февраля

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Время Свободы - Темы дня 21.02.2024
by Радио Свобода

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Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода признана в России нежелательной организацией;

В Донбассе десятки российских военнослужащих, построенных в ожидании приезда генерала, погибли при обстреле со стороны ВСУ;

Потери украинской армии при отводе войск из Авдеевки;

Юлия Навальная призывает страны Запада не признавать легитимность президентских выборов, которые пройдут в России в марте;

Улица в Вашингтоне может быть названа именем Алексея Навального;

Правозащитник Олег Орлов уверен, что ему ужесточат приговор по делу об оправдании терроризма;

Судьба белорусских политзаключенных;

Загадочные обстоятельства смерти сына Игоря Сечина Ивана;

Обращение матери Алексея Навального к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело сына.

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