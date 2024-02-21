"Наступать всегда легче". Потери ВСУ при выходе из Авдеевки

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода признана в России нежелательной организацией;
В Донбассе десятки российских военнослужащих, построенных в ожидании приезда генерала, погибли при обстреле со стороны ВСУ;
Потери украинской армии при отводе войск из Авдеевки;
Юлия Навальная призывает страны Запада не признавать легитимность президентских выборов, которые пройдут в России в марте;
Улица в Вашингтоне может быть названа именем Алексея Навального;
Правозащитник Олег Орлов уверен, что ему ужесточат приговор по делу об оправдании терроризма;
Судьба белорусских политзаключенных;
Загадочные обстоятельства смерти сына Игоря Сечина Ивана;
Обращение матери Алексея Навального к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело сына.
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