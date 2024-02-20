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Время Свободы

По схеме дела Курмашевой. Кремль взял еще одну заложницу из США

Информационный дайджест "Время Свободы", 20 февраля

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Время Свободы - Темы дня 20.02.2024
by Радио Свобода

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В день, когда Юлия Навальная заявила, что скоро назовет имена убийц ее мужа, Владимир Путин повысил в звании несколько руководящих сотрудников ФСИН;

Мать Алексея Навального потребовала от Владимира Путина отдать тело сына;

Накануне смерти Навального рядом с колонией, где он находился, состоялась лекция для работников ФСИН "Об опасности иностранных агентов";

Рассказ о личности начальника медсанчасти колонии, где умер Навальный;

Борис Вишневский – о многочисленных задержаниях в Петербурге на акциях памяти Навального;

Представитель ГУР Украины подтвердил информацию об убийстве в Испании бывшего российского военного летчика Максима Кузьминова;

В Екатеринбурге по обвинению в госизмене задержана имеющая американское гражданство Ксения Карелина;

Политическая подоплека покупки крупнейшим банком Грузии ведущего банка Армении;

"Молчание Марии". На Берлинале показан снятый в Латвии фильм, действие которого происходит в Москве в годы Большого террора.

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