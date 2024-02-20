По схеме дела Курмашевой. Кремль взял еще одну заложницу из США

В день, когда Юлия Навальная заявила, что скоро назовет имена убийц ее мужа, Владимир Путин повысил в звании несколько руководящих сотрудников ФСИН;
Мать Алексея Навального потребовала от Владимира Путина отдать тело сына;
Накануне смерти Навального рядом с колонией, где он находился, состоялась лекция для работников ФСИН "Об опасности иностранных агентов";
Рассказ о личности начальника медсанчасти колонии, где умер Навальный;
Борис Вишневский – о многочисленных задержаниях в Петербурге на акциях памяти Навального;
Представитель ГУР Украины подтвердил информацию об убийстве в Испании бывшего российского военного летчика Максима Кузьминова;
В Екатеринбурге по обвинению в госизмене задержана имеющая американское гражданство Ксения Карелина;
Политическая подоплека покупки крупнейшим банком Грузии ведущего банка Армении;
"Молчание Марии". На Берлинале показан снятый в Латвии фильм, действие которого происходит в Москве в годы Большого террора.
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