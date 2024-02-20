Десять лет и два года

Какие уроки можно извлечь за прошедший период войны? Как могут развиваться в ближайшее время события на фронте? Cколько еще времени может продолжаться российско-украинская война? Гости Виталия Портникова – историк и публицист Александр Зинченко и военно-политический эксперт Юрий Федоров.