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Крушение и атаки перед выборами

Крушение и атаки перед выборами
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Крушение и атаки перед выборами

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Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, погибли 15 человек. И это уже второе крушение военно-транспортного самолета за текущий год. Десять регионов России подверглись атакам беспилотников. Повлияют ли атаки беспилотников и крушение ИЛ-76 на рейтинг Путина?

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