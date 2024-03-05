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Инициатива Макрона: декларация или намерения?

Инициатива Макрона: декларация или намерения?
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Инициатива Макрона: декларация или намерения?

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Почему в последние месяцы позиция Эммануэля Макрона по вопросу Украины существенно изменилась? При каких условиях западные страны могут отправить свои войска в Украину? Гости Виталия Портникова – украинский журналист Виктор Шлинчак и французский политический аналитик Денис Колесник.

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