Инициатива Макрона: декларация или намерения?

Почему в последние месяцы позиция Эммануэля Макрона по вопросу Украины существенно изменилась? При каких условиях западные страны могут отправить свои войска в Украину? Гости Виталия Портникова – украинский журналист Виктор Шлинчак и французский политический аналитик Денис Колесник.