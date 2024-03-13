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"Путин не политик, а гангстер"

"Путин не политик, а гангстер"
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"Путин не политик, а гангстер"

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Нападение на Волкова и ядерные угрозы Путина. Кого власть устраняет перед выборами? Путин строит "бандитское" государство? И как с этим бороться? Обсуждаем с политологом Фёдором Крашенинниковым, социологом Сергеем Ерофеевым и политиком Иваном Ждановым.

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