"Путин не политик, а гангстер"

Нападение на Волкова и ядерные угрозы Путина. Кого власть устраняет перед выборами? Путин строит "бандитское" государство? И как с этим бороться? Обсуждаем с политологом Фёдором Крашенинниковым, социологом Сергеем Ерофеевым и политиком Иваном Ждановым.
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