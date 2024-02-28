Байден и Трамп победили на праймериз своих партий в Мичигане

Во вторник Джо Байден и Дональд Трамп уверенно победили на первичных президентских выборах в Мичигане.

Джо Байден, баллотирующийся от Демократической партии на второй президентский срок, получил, по предварительным данным, около 80 процентов голосов, Дональд Трамп, добивающийся номинации от Республиканской партии - 67 процентов. В то время, как у Джо Байдена фактически нет конкурентов, соперница Трампа Никки Хейли, получившая около 28 процентов голосов, сообщила о намерении продолжать борьбу за номинацию.

По словам наблюдателей, победа Трампа в Мичигане - его пятая подряд победа на первичных голосованиях - подтверждение его статуса неоспоримого лидера в борьбе за номинацию от Республиканской партии. Они не исключают возможности отказа Хейли от продолжения борьбы за выдвижение в президенты от Республиканской партии в случае неудачных для нее результатов во время так называемого супервторника - первичных выборов сразу в 15 штатах, которые пройдут 5 марта. Как заявила Хейли, "вполне возможно", ее взгляды разошлись со взглядами республиканского электората.

Праймериз в Мичигане стали необычным испытанием для Джо Байдена. Несмотря на его убедительную победу, около 15 процентов избирателей-демократов отказались отдавать свои голоса за какого-либо из кандидатов, что наблюдатели трактуют как знак Джо Байдену о том, что заметная часть демократического электората выступает против его политики поддержки Израиля в противостоянии с радикальной группировкой ХАМАС. Подобные настроения особо заметны в Мичигане, поскольку значительный процент населения штата составляют выходцы из арабских стран.

Многомесячный процесс первичных выборов завершится в июне. Кандидаты в президенты от двух партий будут официально утверждены на партийных конференциях Республиканской и Демократический партий, которые пройдут в июле и августе.