Трамп одержал победу на праймериз в Южной Каролине

Бывший президент США Дональд Трамп одержал в субботу победу на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина и, по оценкам комментаторов, ещё на шаг приблизился к официальному выдвижению в президенты на ноябрьских выборах.

После подсчёта почти всех голосов, Трамп набирает около 60%. Его единственная соперница Никки Хейли получила чуть более 39% голосов. Разрыв оказался не таким большим, как предсказывали некоторые опросы, но достаточным, чтобы Трамп обеспечил себе голоса подавляющего большинства делегатов от штата на будущем партийном съезде республиканцев.

Трамп, таким образом, уверенно победил на праймериз уже в четырёх штатах из четырёх. Следующее голосование - в Мичигане 28 февраля, а затем Соединённые Штаты ждёт так называемый Супервторник 5 марта, когда пройдёт сразу 16 голосований. Практически во всех штатах по опросам Трамп уверенно лидирует.

Хейли - бывший губернатор Южной Каролины - активно вела кампанию в этом штате, достаточно резко критикуя Трампа. Помимо прочего, Хейли выступает за увеличение помощи Украине, в то время как Трамп избегает критики российского президента Владимира Путина и утверждает, что в случае своего избрания готов "закончить войну за один день", что многие комментаторы расценивают как готовность принудить Украину к уступкам. Хейли удалось в ходе кампании сократить разрыв с Трампом, но этого оказалось недостаточно. Многочисленные союзники Трампа призывают её выйти из гонки, указывая на отсутствие шансов. Хейли, однако, заявляет, что останется в кампании по крайней мере до Супервторника.

У демократов праймериз в Южной Каролине прошли ещё 3 февраля, действующий президент Джо Байден, у которого практически нет серьёзных конкурентов, набрал более 95% голосов.