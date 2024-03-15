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Выборы с огоньком

Выборы с огоньком
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Выборы с огоньком

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Выборы 2024: поджоги, зелёнка, водка - и это только первый день. Наблюдатели из движения "Голос" говорят о множественных нарушениях на участках. Как в России проходит первый день президентских выборов, обсуждаем в прямом эфире с политологом Никитой Савиным.

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