Путин победил сам себя

Владимир Путин осмелел на 87% и заговорил об Алексее Навальном. Что ждет Россию в ближайшие шесть лет после новых выборов? Обсуждаем в прямом эфире с политиком Дмитрием Гудковым, аналитиком Борисом Овчинниковым и солистом группы "Порнофильмы" Владимиром Котляровым.