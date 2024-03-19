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Президентские выборы на оккупированных территориях

Президентские выборы на оккупированных территориях
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Президентские выборы на оккупированных территориях

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Почему для Кремля было важно провести фиктивные выборы на захваченных территориях Украины и какими могут быть последствия для России голосования под дулами автоматов? Гости Виталия Портникова – основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука и украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий

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